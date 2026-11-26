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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 16 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 18 şüpheli ile cezaevinde bulunan 5 şüpheli olmak üzere toplam 23 kişi adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonda 21,6 gram metamfetamin, 12 bin 697 satışı yetkili makamların iznine tabi sentetik hap, 7 captagon hap, 79,91 gram sentetik kannabinoid, 10,80 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 11,16 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, folyo rulo, boş aseton ve av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı