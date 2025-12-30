Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta narkotik polisinin gerçekleştirdiği çalışmada, 700 gram skunk ve 23 gram metanfetamin ele geçirilirken, 4 uyuşturucu taciri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında il merkezi ve Elbistan ilçesinde belirlenen 4 şahsın adreslerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 700 gram skunk, 23 gram metanfetemin ile kağıda emdirilmiş bir miktar bonzai ele geçirildi, 4 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
