Kahramanmaraş'ta uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta narkotik polisinin yaptığı çalışmada yakalanan uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında il merkezi ve Elbistan ilçesinde belirlenen 4 şahsın adreslerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 700 gram skunk, 23 gram metanfetemin ile kağıda emdirilmiş bir miktar bonzai ele geçirildi, 4 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ