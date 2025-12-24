Haberler

Uyuşturucu, silah ve kaçakçılık operasyonlarında 45 şahıs yakalandı

Uyuşturucu, silah ve kaçakçılık operasyonlarında 45 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu, silah ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlar sonucunda 45 kişi yakalanarak adli işlem yapıldı. Operasyonlar sırasında tarihi eserler ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu, silah ve tarihi eser operasyonlarında yakalanan 45 şahsa işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta içerisinde uyuşturucu madde, silah ve tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında Göksun ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 adet tarihi obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Afşin ve Elbistan ilçelerinde de ise 3 şüpheliden ruhsatsız 3 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

İl genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde 104 gram esrar, 3 gram kokain, 2 gram bonzai, 42 gram metamfetamin, 4 adet sentetik uyuşturucu hapta ele geçirildi. Bu suçlardan toplam 45 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor
Karşı cinse ait fotoğrafları beğenen eşe emsal ceza

Fotoğraf beğenirken iki kez düşünün! Cebinizden servet çıkabilir
Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü

Eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında öldürdü