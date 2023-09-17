Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu, Silah ve Hayvan Tahnitleri Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde silah, uyuşturucu ve yabani hayvan tahnitleri ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, uyuşturucu, silah ve hayvan tahnitleri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir evde silah ve yabani hayvanlara ait materyaller bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, biri kurusıkı 12 tabanca ile 3 tüfek, 1 Afrika kökenli Blesbok geyiği tahniti, 1 impala tahniti, 1 karaca tahniti, 1 gelincik tahniti, 5 çeşitli kuşlara ait tahnit ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.