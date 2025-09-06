Haberler

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler S.B. H.A.Ç. ve Ş.B. tespit edildi. 3 şüphelide düzenlenen operasyonla çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
