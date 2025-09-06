Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler S.B. H.A.Ç. ve Ş.B. tespit edildi. 3 şüphelide düzenlenen operasyonla çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ