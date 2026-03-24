Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 6,56 gram eroin ile 29,77 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekiplerce yapılan bir başka çalışmada ise 630 sentetik ecza hapı ile bin captagon hapın ele geçirildiği bildirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı