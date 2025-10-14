Haberler

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı. Ekipler, çeşitli uyuşturucu maddeler ve legal olmayan eşyalar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1,90 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 600 lira para ele geçirildi. İkinci operasyonda ise 100,41 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,80 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (AMG), 4 adet captagon hap, 2 adet aseton, 1 adet alüminyum ve 1 adet makas bulundu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
