Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1,90 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 600 lira para ele geçirildi. İkinci operasyonda ise 100,41 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,80 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (AMG), 4 adet captagon hap, 2 adet aseton, 1 adet alüminyum ve 1 adet makas bulundu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ