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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince 25, 26, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen beş ayrı çalışmada, 3 bin 481 captagon hap, 4,59 gram sentetik kannabinoid, 56,66 gram metamfetamin, 50 bin 100 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 9,60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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