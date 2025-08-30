Kahramanmaraş'ta Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.M.B. idaresindeki 46 AHM 300 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Sait Tolu (29) yönetimindeki 46 AIJ 171 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan B.B. savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Tolu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün hastanede güvenlik görevlisi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
