Kahramanmaraş'ta trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Değirmendere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre kara yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ