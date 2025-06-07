Kahramanmaraş'ta Trafik Kazasında 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan'a bağlı Çalış Mahallesi yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 46 AHF 928 plakalı otomobille karşı yönden gelen 46 ABL 919 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 46 AHF 928 plakalı otomobil takla attı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalesi yapılan yararılar tedavileri için Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ