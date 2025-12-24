Feci kazada ölü sayısı 2 oldu: Nişanlı çift hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Mislina'dan sonra nişanlısı motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil, normal seyir halinde ilerleyen Ahmet İnce (23) idaresindeki 46 AIP 022 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sular Akademi Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsü İnce'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazada ölen Mislina Akçakoyun ile Ahmet İnce'nin nişanlı olduğu, yemek yedikten sonra yola çıktıkların da olayın yaşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ