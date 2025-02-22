Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Bir yaralı
Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Toyota marka hafif ticari araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin üzerine düştü. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa