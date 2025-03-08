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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Hediye Zencirkıran hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Elbistan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. idaresindeki Citroen marka 46 AKC 177 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda ilerleyen Hediye Zencirkıran'a çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Zencirkıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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