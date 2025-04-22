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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bir minibüs kaza yaptı. Kazada 6 kişi hafif yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta meyana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 46 K 044 plakalı minibüs kaza yaptı. Kazada 6 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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