Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meyana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 46 K 044 plakalı minibüs kaza yaptı. Kazada 6 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ