Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kahramanmaraş Türkoğlu karayolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Bir sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş Türkoğlu karayolunda meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen Hyundai marka otomobil ile yabancı plakalı BMW marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle BMW marka otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ