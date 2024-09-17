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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta minibüs ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Kaza, Andırın ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 K 4000 plakalı minibüs seyir halindeyken karşı yönden gelen V.İ. idaresindeki 01 AEB 036 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Veli Evleksiz ile beraber karısı Feride Evleksiz (58) ve torunu Yusuf Eymen Evleksiz (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veli Evleksiz doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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