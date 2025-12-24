Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil, normal seyir halinde ilerleyen 46 AIP 022 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki arkadaş metrelerce sürüklendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun, olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü olan erkek arkadaşı 23 yaşındaki A.İ. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı A.İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karıştığı iddia edilen yarışçı araçlardan Audi marka otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, diğer araç olan 46 ALG 374 plakalı otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Mislina Akçakoyun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ