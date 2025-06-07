Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın bariyere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ