Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın bariyere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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