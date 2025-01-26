Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazazedeleri kurtardı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki kazazedeleri çıkardı. Kazada 1 kişinin hayatını kaybetitği belirlenirken, yaralanan 1 kişi hastaneye götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ