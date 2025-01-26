Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Yangın faciası soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı

Yetki tartışmasına Bolu İl Özel İdaresi de katıldı
Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak

O ülkenin son hamlesi Trump'ı çok kızdırdı! ABD'den yaptırım kararı
Lübnanlı kadın tankların önüne geçip İsrail askerlerine meydan okudu

Lübnanlı kadın İsrail askerlerine böyle meydan okudu

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazazedeleri kurtardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki kazazedeleri çıkardı. Kazada 1 kişinin hayatını kaybetitği belirlenirken, yaralanan 1 kişi hastaneye götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
img

Yangın faciası soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
img

Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail'e sevkiyat yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Kimyasal gaz sızdı! Sivas'ta hastanede patlama
İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak 'Yapı' ve Galatasaray sözleri

"Yapı" ve Galatasaray için ortalığı karıştıracak sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.