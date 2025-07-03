Kahramanmaraş'ta Toprak Altında Kalan Şahıs Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Toprak Altında Kalan Şahıs Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bahçesinde kazı yapan bir kişi, toprak yığınının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta bahçesinde kazı yaparken toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Çatmayayla Mahallesi Omurhan Obası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bahçesinde kazı yapan A.A. (40) bir anda toprak yığınının altında kaldı. Toprak altında kalan A.A., bölgedeki vatandaşlar haber verilen jandarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. A.A.'nın cenazesi otopsi için hatane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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