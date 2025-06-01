Kahramanmaraş'ta Tır Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Tır Kazası: 1 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen tır kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Göksun karayolunda gerçekleşti. Sürücüye sağlık ekipleri müdahale ederken, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta tır kazası: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen tır kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Göksun karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır seyir halindeyken kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırırken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası tır kullanılamaz hale geldi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili incelem başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KUTLU - 3.Sayfa
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