Kahramanmaraş'ta Terör Örgütüne Ait Yaşam Malzemesi Ele Geçirildi
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi kırsalında, 27 Eylül tarihinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyon, Kahramanmaraş Şehit J.Uzm.Çvş. İsa Özkan 2024/99 adıyla bilinirken, terör örgütünün geçmiş yıllarda kullandığı değerlendirilen bir mağarada bu malzemeler bulundu.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Eylül tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen, Kahramanmaraş Şehit J.Uzm.Çvş. İsa Özkan 2024/99 operasyonunda, terör örgütünün geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet mağara içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ