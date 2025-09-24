Kahramanmaraş'ta Tefecilik ve Yağma Operasyonu: 8 Gözaltı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik ve yağma operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Elbistan KOM Büro Amirliği ekiplerince tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, senet, tapu sözleşmeleri ve benzeri evrakların yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, tabanca şarjörleri ve fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ