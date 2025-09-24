Haberler

Kahramanmaraş'ta Tefecilik ve Yağma Operasyonu: 8 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Tefecilik ve Yağma Operasyonu: 8 Gözaltı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik ve nitelikli yağma operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Elbistan KOM Büro Amirliği ekiplerince tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, senet, tapu sözleşmeleri ve benzeri evrakların yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, tabanca şarjörleri ve fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
