Kahramanmaraş'ta Taşlı Saldırı: İki Yaralı, Polis Olay Yeri İnceleme Başlattı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir grup şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple iki kişiye ve araçlarına taşlı saldırıda bulundu. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı, polis saldırganları gözaltına aldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda bir grup şahıs, iki şahsa ve aracına taşlı saldırıda bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kıbrıs Meydanı civarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bir grup vatandaş bir araç ve içindeki iki kişiye saldırdı. O anlar çevredekilerin kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısların araçlara taşla saldırısı görüldü.
Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları gözaltına alındı. Olay sonrası inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa