Kahramanmaraş'ta Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Kocası Tarafından Vuruldu

Kahramanmaraş'ta Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Kocası Tarafından Vuruldu
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Kahramanmaraş'ta bir şahıs, tartıştığı eşini başından tabanca ile vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, polise teslim oldu.

Kahramanmaraş'ta bir şahıs, yemek yediği sırada tartıştığı karısını başından tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra polise teslim oldu.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tespih dükkanı olan E.Ç. (47), eşi Nazlı Çokgezme (45) ile iş yerinde oturup yemek yediği sırada tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. E.Ç., eşini başından tabanca ile

vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, kocası kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği tespit edilen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi E.Ç. daha sonra polise teslim oldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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