Kahramanmaraş'ta Takla Atan Tofaş Otomobilin Genç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Kahramanmaraş'ta Takla Atan Tofaş Otomobilin Genç Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta 20 yaşındaki A.İ.Ç. idaresindeki otomobil, yolda bulunan dubaları fark edemeyince kontrolden çıktı ve takla atarak refüje çarptı. Genç sürücü yaşamını yitirdi.

Takla atan Tofaş otomobilin genç sürücüsü hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde bulunan İmran Kılıç Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki A.İ.Ç. idaresindeki 80 ACR 989 plakalı otomobil, sürücüsünün yolda bulunan dubaları son anda fark ederek ani hareket etmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atıp refüje çarptı. Çevredekiler yardıma koşarken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında A.İ.Ç.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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