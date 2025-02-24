Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Kahramanmaraş'ta Şüpheli Ölüm: 79 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Kahramanmaraş'ta Şüpheli Ölüm: 79 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki konteyner kentte 79 yaşındaki Mehmet Ali Karakoç, evinde ölü bulunurken, vücudunda kesik izleri tespit edildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve savcılık soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki konteyner kentte, 79 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Karakoç'tan haber alamayan komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde, Karakoç'un vücudunda kesik izleri tespit edildi. Ekipler olayın cinayet olabileceği üzerinde duruyor.

Şüpheli ölüm üzerine bir kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı. Karakoç'un kesin ölüm sebebi, adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
img

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
img

Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca oyuncusu isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Yasak aşkı öğrenince silahına sarılan şahıs: Vurdum, hırsımı alamayıp annesine video gönderdim

Yasak aşkı öğrenince silaha sarılan şahıs: Vurdum, hırsımı alamayıp...
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış

Erdoğan'dan Ankara'yı sallayan hamle
Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm

Gezi'deki görüntüleri sorulan Karadağlı'dan dikkat çeken sözler
Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.