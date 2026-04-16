Saldırıda öğrencilerine siper olan öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Saldırıda öğrencilerine siper olan öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda, öğrencilerini korumak için siper olan öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetti. Kara'nın cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi.

Kahramanmaraş'ta ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilerine siper olan ve 3 kurşunla hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın cenazesi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Dün öğle saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 3 çocuk annesi öğretmen Ayla Kara'nın (55) ile 9 kişi daha hayatını kaybetti, 17 kişiyse yaralandı. Soruşturma kapsamında saldırgan İ.A.M.'nin babası U.M. tutuklandı.

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne getirildi. Ayla Kara için Tekir Mahallesi Çarşı Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra protokol üyeleri, Ayla Kara'nın eşi Ramazan, oğulları Furkan, Ertuğrul, kızı Dilara Karabıyık ve çok sayıda yakını katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aileye sarılıp teselli etti.

Cenaze namazı sonrası Ayla Kara'nın yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Daha sonra Ayla Kara'nın cenazesi defnedilmek üzere Tekir Mezarlığı'na götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı

İsim verip 54 okulu hedef gösterenler için gereken yapıldı

Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı

Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına dayanamadı
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var