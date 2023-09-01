Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir kişi, evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Aziz S. (38) Kale Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Aziz S. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Veli Menekşe - 3. Sayfa