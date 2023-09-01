Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir kişi, evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.