Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. D.K. adlı şahıs aracıyla bir kıraathanenin önüne gelerek silahıyla ateş açtı. Henüz sebebi bilinmeyen saldırının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı neticesinde kıraathane işletmecisi Şevket Kalaycı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kıraathanenin önüne aracıyla gelerek ateş açan D.K. ise saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis ekiplerinin şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Dumlupınar Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Olympiakos Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Olympiakos FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Olympiakos Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Olympiakos FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! (CANLI) Olympiakos Fenerbahçe EXXEN canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maçı başladı! Canlı şifresiz maç yayını nereden izlenir? Olympiakos Fenerbahçe maçı CANLI izle! 11 Nisan Olympiakos FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 11 Nisan EXXEN spor canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe Olympiakos maçı 11'i belli oldu mu, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu CANLI maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Nisan günün maçları nereden izlenir? 12 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title