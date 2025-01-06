Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde bir iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın iş yeri ile ilgisinin bulunmadığı ve şahısların iş yerine sığındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ