Haberler

Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "6136 Sayılı Kanun Kapsamında Silah Kaçakçılığı" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından projeli çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 9 Haziran tarihinde 5 farklı adrese eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Antalya'da bulunan 1 şüphelinin ifadesinin alınması amacıyla ilgili adli makama talimat gönderildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 20 adet 45 kalibre tabanca fişeği, 17 adet 7x65 milimetre çapında fişek ile 13 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

Milyonların beklediği açıklamayı yaptı
Ege Üniversitesi'nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması! 45 kişi için gözaltı kararı verildi

Köklü üniversitede büyük vurgun! 45 kişi için gözaltı kararı
Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı

Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti
“Pes” dedirten düzenek! Resmen şarj noktası kurmuşlar

Peygamberler şehrinde pes dedirten düzenek! Ekipler şaştı kaldı