Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış sonrası toprak kayması meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde şiddetli yağış sonrası toprak kayması yaşandı ve yol ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yol temizlenerek tekrar açıldı.
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış sonrası toprak kayması meydana gelen ve ulaşıma kapanan yol, temizlenerek yeniden açıldı.
Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesi Kırıkkoz Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle yol kenarındaki tepede toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp yolu ulaşıma kapattı. Ekipler tarafından temizlenen yol tekrardan ulaşıma açıldı. - KAHRAMANMARAŞ