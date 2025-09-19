Haberler

Kahramanmaraş'ta Şiddetli Rüzgar Okul Çatısını Uçurdu

Kahramanmaraş'ta Şiddetli Rüzgar Okul Çatısını Uçurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle Mimar Sinan İlkokulu'nun çatısı uçtu. Olayda bazı araçlarda hasar oluşurken, çevrede kimsenin olmaması sayesinde daha büyük bir felaket önlendi.

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Mimar Sinan İlkokulu'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar yeni yapılan okulun çatısını uçurdu. Olayda bazı araçlarda maddi hasar oluştu. Çevrede kimsenin olmaması yaşanabilecek faciayı önledi.

Öte yandan, bölgeye sevk edilen ekipler çatıyı yoldan kaldırdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Semiramis Pekkan erken teşhisle hayatını kurtaran süreci anlattı

Küçük bir olayla başladı, doktorun telefonu her şeyi değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Benzine 1 lira zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri kaçıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.