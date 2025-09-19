Kahramanmaraş'ta Şiddetli Rüzgar Okul Çatısını Uçurdu

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Mimar Sinan İlkokulu'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar yeni yapılan okulun çatısını uçurdu. Olayda bazı araçlarda maddi hasar oluştu. Çevrede kimsenin olmaması yaşanabilecek faciayı önledi.

Öte yandan, bölgeye sevk edilen ekipler çatıyı yoldan kaldırdı. - KAHRAMANMARAŞ