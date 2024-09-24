Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seyir halindeki bir Fiat marka otomobil aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ismi öğrenilemeyen Fiat marka otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Can kaybının yaşanmadığı yangın sonrası maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ