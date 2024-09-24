Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ismi öğrenilemeyen Fiat marka otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Can kaybının yaşanmadığı yangın sonrası maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ