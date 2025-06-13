Kahramanmaraş'ta Park Halinde Minibüste Ceset Bulundu

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Kahramanmaraş'ta Park Halinde Minibüste Ceset Bulundu
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Kahramanmaraş'ta 2 gündür park halinde duran minibüste bir kişinin cesedi bulundu. Olay, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. Minibüsün içindeki kimliği belirsiz şahsın ölüm nedeninin otopsi ile belirleneceği bildirildi.

Park halindeki minibüste ceset bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yol kenarında 2 gündür park halinde duran ve şüphe üzerine bakılan minibüste bir kişi ölü bulundu.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 NK 639 plakalı minibüsün 2 gündür aynı noktada park halinde olduğunu fark eden çevre sakinleri, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüs içerisinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. İnceleme sonrası ceset hastane morguna götürüldü. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle netlik kazanacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KUTLU - 3.Sayfa
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