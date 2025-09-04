Haberler

Kahramanmaraş'ta Otomobilden Havaya Ateş Eden Şahıs Yakalandı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilden kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 18 yaşındaki E.A.K., jandarma tarafından yakalanarak 11 bin 977 TL para cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilden kurusıkı tabancayla ateş eden şahıs önce kameraya sonra jandarmaya yakalandı, 11 bin 977 TL para ceza yedi.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat İlçesi Altınova Mahallesinde 46 HA 960 plakalı otomobilden silahla havaya ateş açıldı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık talimatıyla çalışma yaptı. Otomobildeki şüphelinin E.A.K.(18) olduğunu belirleyen jandarma şahsı yakaladı. Olayda kullanılan kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Şahsa 11 bin 977 TL para cezası uygulanırken, adli işlemlerin de sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
