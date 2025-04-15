Kahramanmaraş'ta Otomobil Yaya Grubuna Çarptı: 5 Yaralı
Kahramanmaraş'ta bir otomobil, kaldırımda bekleyen yayalara çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Onikişubat ilçesinde gerçekleşti ve yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kahramanmaraş'ta otomobil kaldırımda bekleyen yayalara çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ADC 036 plakalı Honda marka otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırımda bekleyen yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan 5 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa