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Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Kahramanmaraş'ta bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 80 KK 117 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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