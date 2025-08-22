Kahramanmaraş'ta Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Artaş Mahallesi yolunda seyir halindeki otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık,itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 2 yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trabzon'da düğün merasiminde ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Kanlı düğünün görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.