Kahramanmaraş'ta Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Artaş Mahallesi yolunda seyir halindeki otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık,itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 2 yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ