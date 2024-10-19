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Kahramanmaraş'ta Otomobil Traktörle Çarpıştı, Sürücü Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Otomobil Traktörle Çarpıştı, Sürücü Ağır Yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir otomobilin traktörle çarpışması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak hastaneye sevk etti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ve traktörün çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 46 D 4573 plakalı Fiat marka otomobil, Arıtaş Mahallesi girişinde traktörle çarpıştı. Traktörün römork kısmına çarpan otomobildeki sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücünün tedavisi devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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