Otomobilin drenaj kanalına uçtuğu anlar görüntülendi

Otomobilin drenaj kanalına uçtuğu anlar görüntülendi
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta H.C.N. (18) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu taşkın drenaj kanalına uçtu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin taşkın drenaj kanalına uçma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün merkez Onikişubat ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, H.C.N. (18) idaresindeki 46 ACE 006 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşkın drenaj kanalına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerü de ortaya çıktı. Görüntüye otomobilin savrularak bariyerlere vurarak kanal düşme anı yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

500

