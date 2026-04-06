Haberler

Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı; motosiklet sürücüsü yaralandı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta otomobil sürücüsü motosikletliye çarparak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Tesla marka otomobil, kavşakta Y.E.Y. idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gelerek yaralı motosikletliyi hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntüde otomobilin motosikletliye çarptıktan sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Polis kaza sonrası inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...