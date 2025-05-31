Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 6 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Erçene Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen karşı istikametlerden gelen 2 otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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