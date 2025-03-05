Kahramanmaraş'ta Otomobil Ağaca Çarptı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı, kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Volkswagen marka otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla seyrederken ağaca çarpması ve sonrası görüldü. - KAHRAMANMARAŞ