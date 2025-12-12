Haberler

10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kahramanmaraş'taki şehirlerarası otobüs terminalinde yaklaşık 10 gündür kalan avukat Alpaslan Köybaşı, dinlenme koltuğunda hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Köybaşı'nın cenazesi adli tıpa götürüldü.

  • Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 gündür otogarda kalan avukat Alpaslan Köybaşı, otobüs terminalinde otururken hayatını kaybetti.
  • Avukatın kalp krizi sonucu öldüğü değerlendiriliyor ve kesin sebebi otopsi sonrasında belli olacak.
  • Alpaslan Köybaşı İstanbul Barosu'na kayıtlıydı ve ölmeden önce sabah saat 05.00'te otogarda çorba içmiş, 07.00'de lavaboya gidip gelmişti.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 gündür otogarda kaldığı öğrenilen avukatın, koltukta otururken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Malik Ejder Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gündür otogarda kalan Alpaslan Köybaşı'nın yolcu dinlenme koltuklarına oturur vaziyette hareketsiz olduğunu gören zabıta ekipleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgede görevli polis ile sağlık ekiplerini yönlendirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Yapılan inceleme sonrasında avukat olduğu öğrenilen Köybaşı'nın cenazesi adli tıpa götürüldü. Şahsın kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilirken kesin sebebinin otopsi sonrasında belli olacağı bildirildi. İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu ortaya çıkan avukatın en son sabah saat 05.00 sıralarında otogarda çorba içtiği, 07.00 gibi de lavaboya gidip geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDragoz:

10 gün orada kalıyor da bir allahın kulu çalışan görevli bu adam ne yapıyor kimdir ne bekler sormıyomu vay be

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇotanak:

benim güzel türkiyemde daha nelere şahit olacağız

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

Allah Allah. Hem avukat, hem otogar, ve hemde 10 gün otogarda yatıp kalkacak ve orada ölecek. Akıl sır erecek iş mi bu Allâh aşkına

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

