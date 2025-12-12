10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 gündür otogarda kaldığı öğrenilen avukatın, koltukta otururken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

10 GÜNDÜR OTOGARDA KALAN AVUKAT HAYATINI KAYBETTİ

Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Malik Ejder Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gündür otogarda kalan Alpaslan Köybaşı'nın yolcu dinlenme koltuklarına oturur vaziyette hareketsiz olduğunu gören zabıta ekipleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgede görevli polis ile sağlık ekiplerini yönlendirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Yapılan inceleme sonrasında avukat olduğu öğrenilen Köybaşı'nın cenazesi adli tıpa götürüldü. Şahsın kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilirken kesin sebebinin otopsi sonrasında belli olacağı bildirildi. İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu ortaya çıkan avukatın en son sabah saat 05.00 sıralarında otogarda çorba içtiği, 07.00 gibi de lavaboya gidip geldiği öğrenildi.