Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Kıyıkcı Köyü'nde Alevlere Müdahale Başladı

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Kıyıkcı Köyü'nde Alevlere Müdahale Başladı
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kıyıkcı köyünde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kıyıkcı köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesine bağlı Kıyıkcı köyünde ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Bölgede esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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