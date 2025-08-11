Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, orman ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, havadan ve karadan ekipler müdahaleye başladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavşut Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yangına ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahaleye başladığı bildirildi.

Bölgede ekiplerin yangını kontrol altına almak için mücadelesi sürüyor. - MERSİN

