Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 30 dekarlık alan zarar gördü. Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 30 dekarlık alan zarar gördü. Yangın, Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi Musalı mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arozöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personel ile müdahale edildi. Hava ve karadan müdahale edilen yangında, 30 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın sonrası ekiplerin soğutma işlemleri devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kahramanmaraş'ta orman yangını - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.